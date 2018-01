Meer dan 1.500 gezinnen anderhalf uur zonder stroom in Deurne sam

20u00 1 Kos In Deurne hebben vanavond meer dan 1.500 klanten ongeveer anderhalf uur zonder stroom gezeten. Distributienetbeheerder Eandis spreekt van een probleem met het middenspanningsnet, dat kort na 20 uur verholpen was.

"Er had zich een kortsluiting voorgedaan in een middenspanningskabel in de Cornelis Schutstraat in Deurne. Het net werd intussen verschakeld, zodat het beschikbare vermogen herverdeeld werd en iedereen weer stroom heeft."

"Morgen komt een meetwagen ter plaatse om gericht te kunnen zoeken naar de locatie van het probleem, waarna gegraven kan worden om de bewuste kabel te herstellen", zegt Eandis-woordvoerder Jean-Pierre Blomme.

