Meer dan 1.300 gezondheidswerkers maken zich zorgen om uitrol 5G en roepen overheid op om voorzorgsprincipe toe te passen KVE

01 mei 2020

19u40

Bron: RTBF 12 Sinds Proximus enkele weken geleden begonnen is met de uitrol van 5G op sommige plaatsen, klinkt het protest tegen dat nieuwe mobiele netwerk steeds luider. Verschillende Waalse gemeenten hebben misnoegd gereageerd, waarna het netwerk op die plekken opnieuw werd uitgezet. Maar ook artsen en gezondheidswerkers roeren zich. Zij vragen aan de verschillende overheden om het voorzorgsprincipe toe te passen om de bevolking te beschermen.

Het debat rond 5G woedt weer in alle hevigheid. Vooral in Wallonië reageerden sommige lokale besturen kwaad toen Proximus eind maart verrassend aankondigde dat het 5G, het mobiele netwerk van de nieuwste generatie, had geactiveerd op ruim 30 plaatsen in België. “Veel inwoners maken zich ongerust over de gevolgen van de straling op de gezondheid, men zou exacte antwoorden moeten kunnen formuleren op hun legitieme vragen”, verklaarde het gemeentebestuur van Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Maar ook heel wat professionals uit de medische sector stellen zich vragen bij de uitrol. Meer dan 400 artsen en 900 gezondheidswerkers ondertekenden een oproep waarin ze de overheid vragen om het voorzorgsbeginsel te handhaven. De gezondheidswerkers stellen dat de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische, radiofrequente straling de afgelopen decennia al flink is toegenomen en dat de uitrol van 5G deze blootstelling nog zou verhogen.

Potentieel kankerverwekkend

Volgens de ondertekenaars is nooit voldoende aangetoond dat de blootstelling aan het nieuwe mobiele netwerk onschadelijk is. Reeds in 2011 bepaalde de Wereldgezondheidsorganisatie dat de elektromagnetische, radiofrequente straling van draadloze technologie potentieel kankerverwekkend is, klinkt het.

Het voorzorgsprincipe wordt momenteel absoluut niet gerespecteerd, menen de ondertekenaars. De veiligheidsnormen die geacht worden de bevolking te beschermen, houden geen rekening met herhaalde en/of langdurige blootstelling, en evenmin met alle andere biologische, niet-thermische effecten. Met name de meest kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen worden onvoldoende beschermd.

De ondertekenaars roepen de overheden tot slot op de bevolking te sensibiliseren en om studies af te wachten die de impact op de gezondheid evalueren - vóór over te gaan tot de uitrol van nieuwe draadloze communicatietechnologie, inclusief 5G.

Lees ook:

”5G schadelijk? Geen enkele studie toont dat aan” (+)