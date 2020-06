Meer dan 1.200 Brusselaars leverden vorig jaar auto in voor Brussel'Air-premie kv

13 juni 2020

05u57

Bron: Belga 0 Vorig jaar zijn 1.225 Brussel'Air-premies toegekend aan Brusselaars die de nummerplaat van hun voertuig inleverden voor milieuvriendelijkere alternatieven. Dat bericht La Capitale vandaag op basis van cijfers van parlementslid Marc Loewenstein (DéFI).

Sinds 2010 daalde het aantal toegekende premies (1.429 in 2010, 1.087 in 2011, 879 in 2012 en 457 in 2017), maar in 2018 en 2019 waren er weer stijgingen merkbaar. Voor het eerste trimester van dit jaar zijn al 400 premies toegekend, volgens Brussel Mobiliteit. Elk jaar trekt het Gewest een budget van 750.000 euro uit om het gebruik van privéwagens te doen afnemen.

Wie zijn nummerplaat inlevert, krijgt een jaarabonnement op het openbaar vervoer in Brussel in combinatie met een jaarabonnement voor autodelen (Cambio). Een andere optie is een fietspremie (van maximaal 505 euro) in combinatie met een jaarabonnement voor autodelen. Wie nog een stap verder gaat en meteen ook zijn oude auto (van voor 2000) laat vernietigen, komt in aanmerking voor grotere voordelen, zoals bijvoorbeeld een abonnement van twee jaar voor het openbaar vervoer in combinatie met een tweejarig abonnement voor autodelen.