Meer dan 1.000 mensen raakten in het ziekenhuis besmet met coronavirus

12 mei 2020

Bron: Belga 1 Ondanks alle voorzorgsmaatregelen raakten ook in ziekenhuizen patiënten besmet met het nieuwe coronavirus. De piek ligt wel al even achter ons, zo schrijft De Standaard vandaag.

Uit de wekelijkse gegevens die de ziekenhuizen doorgeven aan Sciensano, blijkt dat bij 1.080 ziekenhuis­patiënten met Covid-19 genoteerd werd dat ze de ziekte vermoedelijk opliepen in het ziekenhuis. Mogelijk zijn het er meer dan dubbel ­zoveel, want voor de helft van de patiënten werden geen gegevens doorgegeven over de besmettingsbron.

Of iemand in het ziekenhuis besmet raakte, is niet altijd met zekerheid vast te stellen. Bij ­iemand die al een hele tijd in het ziekenhuis ligt en dan plots Covid-19 krijgt, is er weinig twijfel. Maar een patiënt kan bij de op­name ook al in de incubatieperiode gezeten hebben.

Uit de cijfers blijkt dat een groot deel van de Covid-19-patiënten in het ziekenhuis ­besmet raakte in de zorg: 14 procent liep de infectie op in het ­ziekenhuis, 6 procent behoort tot het zorg­personeel, 22 procent woont in een woonzorgcentrum.

Geen groot risico

Ook de voorbije weken vonden er nog ­besmettingen in de ziekenhuizen plaats, maar de aantallen liggen beduidend lager dan begin april. Dat er besmettingen plaatsvinden, betekent niet dat het risico groot is om Covid-19 in het ziekenhuis op te lopen. Het is dus geen goed idee om zorg uit te stellen uit schrik voor een besmetting met het nieuwe coronavirus. "Als de ziekenhuizen vandaag opnieuw niet-covid-consultaties opstarten, dan doen ze dat alleen maar als ze er klaar voor zijn. Ze zouden nooit het risico nemen als dat niet het geval zou zijn. Er is dus geen reden tot ongerustheid", zegt Boudewijn Catry, diensthoofd zorginfecties bij Sciensano.