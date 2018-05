Meer dan 1.000 leerlingen manifesteren voor behoud Grieks in middelbaar onderwijs HR

02 mei 2018

11u29

Bron: Belga 2 In Gent verzamelen meer dan duizend leerlingen uit het middelbaar onderwijs vandaag om het belang van het taalvak Grieks te onderstrepen. "We vrezen dat Grieks langzaam maar zeker zal verdwijnen", klinkt het. Ze krijgen de steun van strafpleiter Jef Vermassen.

"We hopen de definitieve dood tegen te houden van de nog lang niet dode taal die het Grieks is", zegt de organisatie van de 'Dag van het Grieks'. Het is de vierde keer dat de Dag van het Grieks wordt georganiseerd. Waar voordien de leerkrachten werden uitgenodigd, worden dit jaar voor het eerst ook de leerlingen Grieks (van het tweede jaar van de eerste graad en de tweede en de derde graad) uitgenodigd. Ze nemen deel aan activiteiten als een quiz waarbij leerlingen hun kennis van de Griekse taal en cultuur kunnen testen en een zoektocht naar "De slimste Griek van Vlaanderen". Woensdagmiddag trekt de manifestatie naar de Gentse stadshal voor een slotevenement. Daar zal ook strafpleiter Jef Vermassen het opnemen voor het Grieks.

