Meer dan 1.000 betogers nemen deel aan 'Mars voor Democratie' in Ninove, boegeroep tijdens eedaflegging ex-N-VA'er Arents

03 januari 2019

18u47 12 De ‘Mars voor Democratie’ heeft ongeveer 1.300 betogers naar Ninove gelokt. Dat meldt de politie. De manifestanten betoogden tegen het nieuwe schepencollege zonder Forza Ninove, de partij van Guy D’haeseleer die bij de gemeenteraadsverkiezingen veertig procent van de stemmen haalde, maar in de oppositie belandde. Het nieuwe gemeentebestuur van Ninove heeft inmiddels de eed afgelegd. Dat verliep rustig, al was er wel boegeroep te horen tijdens de eedaflegging van ex-N-VA’er Joris Arents, die op eigen houtje ervoor koos om met Open Vld en Samen in een coalitie te stappen.

Omstreeks 19 uur vertrok de stoet van het station naar het stadhuis, waar onder meer medeorganisator Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden een toespraak hield. De betogers hadden leeuwenvlaggen meegebracht en scandeerden slogans als “linkse ratten, rol uw matten”, “democratie”, “Forza Ninove”, “eigen volk eerst” en “weg met het cordon”.



Van Langenhove stelde onder meer dat de politici in Vlaanderen schrik hebben van echte democratie. De oprichter van Schild & Vrienden vindt dat de wil van de bevolking moet gerespecteerd worden. “Net zoals er in Zelzate terecht een coalitie tussen PVDA en sp.a werd gevormd. Men moet het volk laten beslissen, ook als dat niet leuk is”, zei Van Langenhove. “Laat ons kijken naar onze Waalse vrienden. Daar zit de grootste partij automatisch in de meerderheid.”

Na zijn speech wandelden de betogers, onder wie ook Vlaams Belangers Filip Dewinter en Anke Van dermeersch, terug naar het station. De meeste manifestanten vertrokken na het zingen van de Vlaamse Leeuw weer naar huis. Van Langenhove sprak van “een zeer krachtig signaal” en toonde zich opgetogen dat de manifestatie zonder incidenten is verlopen. “Hou dat zo. Dan kan er niets negatiefs geschreven worden”, herhaalde hij.



Er waren inderdaad geen incidenten, al werd de oproep van Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer voor de start van de betoging om geen bommetjes te gooien, niet gerespecteerd. Het vuurwerk knalde herhaaldelijk door de Ninoofse straten. De ‘ordedienst’ van de extreemrechtse organisatie Voorpost en de politie hielden de mars zonder problemen op het juiste traject.

Integraal: de speech van Guy D’haeseleer voor ‘Mars voor democratie’ in Ninove

Terwijl de betogers door de straten van Ninove trokken, vond in het stadhuis de eerste gemeenteraadszitting van het nieuwe bestuur plaats. De zes schepenen en gemeenteraadsleden legden er de eed af. Dat verliep rustig, enkel tijdens de eedaflegging van Joost Arents weerklonk er boegeroep vanuit het publiek. Arents ging na de verkiezingen op eigen houtje in coalitie met Open Vld en Samen, en werd daarvoor uit de N-VA gezet.

Onbestuurbaarheid

In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid nadat D’haeseleer, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, met 15 zetels er 2 te kort had voor een absolute meerderheid. Open Vld haalde 9 zetels en Samen 7 zetels. De huidige burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met N-VA en Samen, maar met de steun van Joost Arents behaalde de nieuwe coalitie toch 17 van de 33 zetels. Arents verloor daardoor wel alle krediet bij de N-VA.

Zes schepenen legden vanavond de eed af: drie schepenen van Open Vld, twee van de lokale partij Samen, en gewezen N-VA’er Joost Arents. Open Vld levert met Tania De Jonge ook de burgemeester. Zij gaf eerder haar toestemming voor de ‘Mars voor Democratie’.

Politie

Als gevolg van de betoging werden in Ninove verschillende maatregelen genomen. De politie hield een oogje in het zeil, maar was niet zichtbaar massaal aanwezig. Aan de bewoners die in het centrum van de stad wonen en waar er morgen glasophaling is, werd gevraagd om het glas pas morgenochtend buiten te zetten. Het Ninia Shopping Center sloot vanavond om 19 uur al de deuren, een uur vroeger dan normaal. Ook in de binnenstad gingen de winkels uit voorzorg om 19 uur al dicht.