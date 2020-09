Meer coronabesmettingen bij tieners: moeten we ons zorgen maken? Redactie

06 september 2020

21u44

Bron: VTM NIEUWS 14 Het ging vandaag niet de goede kant op met de coronacijfers in België. Er werd voor het eerst sinds midden augustus weer een stijging in het gemiddeld aantal besmettingen opgetekend. Geen reden voor paniek, zegt viroloog Marc Van Ranst. Maar dat de coronamoeheid toeslaat, staat wel vast. “Het is belangrijk dat we de overdaad uit de regels halen”, stelt hij bij VTM NIEUWS.



Tussen 27 augustus en 2 september kwamen er iedere dag gemiddeld 453,6 nieuwe besmettingen bij in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Dat is een stijging van 3 procent, zo tonen de jongste cijfers van Sciensano. Het is van 16 augustus geleden dat er nog een toename van het aantal nieuwe infecties werd gemeld.

Reizen

Het aantal besmettingen steeg vooral in de categorie jongeren, tussen tien en negentien jaar. Dat is geen abnormaal gegeven, legt Van Ranst uit in de studio van VTM NIEUWS. “We hebben die stijging gezien gedurende de ganse vakantie. Het zijn vooral mensen die - vaak met hun ouders - terugkeren uit vakantie, en dan getest worden wanneer ze uit een rode of oranje zone komen. Op dit moment zien we het effect van de opening van de scholen nog niet terug. Maar zal ongetwijfeld nog komen.” Zo’n stijging in het aantal besmettingen na de opening van de scholen wordt bijvoorbeeld ook elk jaar opgemerkt in de griepepidemie.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg ook, maar de toename blijft voorlopig beperkt. Ook dat is te wijten aan het feit dat vooral jongeren op dit moment besmet worden. “Het zijn niet de ouderen van de eerste golf, die vaker in de ziekenhuizen terechtkwamen.”

Coronamoeheid

Maar dat de coronamoeheid toeslaat, ontkent Van Ranst niet. “Iedereen is de maatregelen een beetje beu - u en ik ook - en dan volgt men de regels niet zo goed op. Dat is begrijpelijk. Het is daarom belangrijk dat we ervoor zorgen dat we de overdaad uit de regels halen. Elke keer je een mondmasker moet opzetten in een lege straat, begin je intern te revolteren. En dat leidt tot de ondergraving van het draagvlak voor die maatregelen. Dat moeten we vermijden. Op plaatsen waar je niemand kan besmetten, heeft zo’n mondmasker geen zin.” De viroloog pleit ervoor dat burgemeesters die maatstaf ook gebruiken in hun lokale maatregelen.

En de bubbel? “Ook dat is iedereen beu. Maar een beperking in onze sociale contacten zullen we toch moeten aanhouden. We moeten ergens de mogelijkheden van het virus inperken om van de ene persoon op de andere over te springen.”

