Meer bejaarden willen euthanasie na corona: isolatie in woonzorgcentra heeft ingehakt op bewoners

Jeroen Bossaert

15 juli 2020

05u00

4

De vraag naar euthanasie bij bewoners van woonzorgcentra is gestegen sinds de corona-crisis. Er zijn ook meer bejaarden met suïcidale gedachten. “Er is een toegenomen wens om het leven op te geven.” Dat zegt Artsen Zonder Grenzen in een nieuw rapport.