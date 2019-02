Meer autovrije straten en BMX-terreinen moeten Vlaamse wielersport redden kv

23 februari 2019

05u35

Bron: Belga 0 De instroom van jongens en meisjes in de wielersport slabakt, en daar wil minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) iets aan doen. Hij roept steden en gemeenten op om meer straten autovrij te maken en BMX-terreinen aan te leggen. Dat berichten Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen vandaag.

Nog geen 4.000 minderjarigen zijn aangesloten bij een wielerclub. Het stelt weinig voor in vergelijking met bijvoorbeeld de 170.000 kinderen bij voetbalclubs. Een van dé redenen: het is te gevaarlijk op de weg. En onvoldoende projecten komen daaraan tegemoet.

Daarom werkt Philippe Muyters aan een witboek koers, een beleidsplan waarmee de minister steden en gemeenten wil "aanmoedigen", zodat in elke provincie twee tot drie afgesloten om­lopen worden gerealiseerd. Ter vergelijking: ­Nederland heeft er in totaal meer dan vijftig.



De Vlaamse steden en gemeenten worden tot actie aangemoedigd. Bijvoorbeeld met één document voor de aanvraag van wielerwedstrijden, waardoor steden en gemeenten die aanvragen minder willekeurig behandelen. Of nog: meer tijdelijk verkeersvrije fietsparcours. En last but not least: meer aan te leggen terreinen voor het BMX-fietsen. Want BMX blijkt een ideale opstap voor jongeren die willen koersen, vanaf vijf jaar al.