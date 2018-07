Meer autopech en klapbanden door de hitte Nathalie De Bisschop Jeroen Van der Auwera

24 juli 2018

16u18

Bron: VTM Nieuws 3 Door de hitte krijgen meer en meer mensen autopech of een klapband. In de eerste helft van deze maand kreeg de pechverhelpingsdienst van VAB bijna een vijfde meer meldingen van klapbanden en dat zullen er tijdens deze hittegolf alleen maar meer worden.

Het zijn drukke dagen voor de pechverhelpingsdienst van VAB. Door het extreme weer laten auto's het vaker afweten dan normaal. Maar het weer is niet de enige oorzaak. De moderne wagen is ook anders uitgerust dan vroeger.

Eén op de vier interventies van VAB bestaat uit het repareren of vervangen van banden. Het aantal gevallen van pech door een klapband steeg tijdens de eerste helft van juli met 18 procent. Door de hittegolf zal dat cijfer de komende dagen nog oplopen.

Rubber wordt zacht

“Het rubber van de banden wordt wat zachter door de hitte. En als je band dan al niet in goede staat is, kan dat sneller voor defecten zorgen, zoals scheurtjes en dus lekke banden tot gevolg”, zegt Joni Junes van VAB.

Dit kan je doen

Het repareren van een band duurt meestal maar tien minuten. Toch kan je de herstelling ook vermijden, door de banden van je auto regelmatig te controleren.

“Het is toch van levensbelang dat je banden van goede kwaliteit zijn”, voegt Junes daaraan toe. “Het is ook heel belangrijk om regelmatig je bandenspanning na te kijken. Als die niet goed is, verslijten je banden ook sneller.”