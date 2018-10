Mee met de verkiezingen in 100 seconden Nathalie De Bisschop

08 oktober 2018

21u29

Bron: VTM Nieuws 0

Binnen zes dagen is het zover, dan trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt volop gespind, de laatste handjes worden geschud op eetfestijnen en de boegbeelden zetten zich schrap voor zondag. Wij volgen de verkiezingen op de voet. Deze week vatten wij deze dag van de verkiezingen samen in een video van 100 seconden.

• Wat is er gebeurd?

De strijd om de 30 procent is nu losgebarsten. Uit onderzoek blijkt dat bijna drie op de tien van de kiezers een week voor de verkiezingen nog niet heeft beslist op wie ze gaan stemmen. "Dat zijn zwevende, balorige, soms ontrouwe of moeilijke kiezers", legt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester uit. "De boegbeelden gaan er nu alles aan doen zich bij die kiezers in de kijker te werken. Die druk gaan we merken deze week."

• Winnaar van de dag

De partij van Meyrem Almaci heeft vandaag de wind mee met het nieuwe klimaatrapport van de Verenigde Naties. Klimaatwetenschappers waarschuwen dat de opwarming van de aarde beter niet boven de 1,5 graden uitkomt. "Met zulke thema's in de actualiteit heeft de partij de wind in de zeilen", voegt De Meulemeester daaraan toe.

• Verliezer van de dag

Vandaag raakte bekend dat het parket van Limburg een onderzoek heeft geopend naar Open Vld'er Lode Vereeck voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Verschillende (doctoraats)studentes zouden een klacht ingediend hebben, die de UHasselt - waar hij doceert - heeft verzameld. "Zo'n onverwachte gebeurtenis die de campagne doorkruist, dat doet zeer."