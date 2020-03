Medische reserve blijft helpers lokken: al bijna 3.200 mensen hebben zich aangemeld ADN

30 maart 2020

12u21

Bron: Belga 0 De medische reserve van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) blijft mensen lokken. Intussen hebben zich al 3.190 artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel aangemeld, laat zijn kabinet weten.

Om artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorginstellingen bij te kunnen staan tijdens de coronacrisis riep Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vrijwilligers op om zich in te schrijven in een medische reserve.

Het gaat dan bijvoorbeeld om gepensioneerde artsen of verplegers en anderen met een zorgopleiding, maar ook om mensen die bijvoorbeeld willen bijspringen in de administratie. De vrijwilligerslijst telt intussen al 3.190 namen, laat het kabinet-Beke maandag weten. Dat zijn er bijna 700 meer dan een week geleden.



De vrijwilligerslijst wordt ter beschikking gesteld van woonzorgcentra, ziekenhuizen en huisartsenkringen. Zij kunnen dan zelf contact opnemen met de medische reservisten.

Mensen die interesse hebben, kunnen zich nog altijd aandienen. Dat kan op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid.

