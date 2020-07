Medicijn remdesivir op Europees niveau toegelaten voor behandeling van coronavirus: “Belangrijke stap” TTR ADN

Bron: belga 6 De Europese Commissie heeft vandaag een voorlopige marktautorisatie verleend aan remdesivir. Het is het eerste medicijn dat op Europees niveau wordt toegelaten voor de behandeling van Covid-19.

“Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen het coronavirus. Minder dan een maand na de indiening van de aanvraag hebben we deze toelating verleend. Dit toont de Europese vastberadenheid om snel te schakelen wanneer nieuwe behandelingen beschikbaar worden”, verklaarde eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides.

Versnelde procedure

De toelating van remdesivir komt er via een versnelde procedure. Vorige week had het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een positief advies afgeleverd voor de behandeling van Covid-19-patiënten met het geneesmiddel. Na goedkeuring van de lidstaten kon de Europese Commissie vrijdag groen licht geven. Normaliter neemt die hele procedure meer dan twee maanden in beslag.

Voorlopig

Het gaat wel om een voorlopige marktautorisatie. Die regeling maakt het mogelijk om sneller toegang te bieden tot nieuwe medicijnen “die tegemoetkomen aan een onvervulde medische behoefte”. In zo’n gevallen kan het EMA op basis van minder volledige informatie een medicijn voor toelating aanbevelen indien de voordelen groter zijn dan de nadelen. Het EMA raadt het gebruik aan voor behandeling van Covid-19-patiënten ouder dan twaalf jaar die extra zuurstof nodig hebben.

Veelbelovend

Remdesivir, ooit ontwikkeld voor de behandeling van ebola, wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende geneesmiddelen voor ernstige coronasymptomen. Studies hebben aangetoond dat het de ziekenhuisopname bij Covid-19 kan verkorten.

De doeltreffendheid blijft echter onzeker. Een Chinese wetenschappelijke studie bijvoorbeeld toonde geen voordelen aan. Er zijn ook geen bewijzen dat remdesivir overlijdens kan vermijden. De Wereldgezondheidsorganisatie wil de komende weken een analyse van de lopende studies publiceren.

Zet van de Verenigde Staten

De Europese Commissie onderhandelt intussen wel al met producent Gilead Sciences om voldoende dosissen van het medicijn te reserveren voor de lidstaten. Dat raakte bekend nadat de Verenigde Staten hadden aangekondigd dat ze zowat de volledige productie van de komende maanden hadden aangekocht.

