Medici van Defensie op achterste poten: “Minister De Block, u heeft gefaald. Wij niet”

Cédric Maes

23 mei 2020

14u00

Het medisch personeel van Defensie is kwaad na uitspraken van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). In een discussie over het tekort van verpleegkundigen in woonzorgcentra tijdens de coronacrisis zei De Block dat ze “liever door een verpleegster dan door een militair” zou worden verzorgd. “Een slag in ons gezicht", klinkt het kwaad bij het leger, dat in 31 woonzorgcentra medisch personeel leverde.