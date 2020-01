Mediaminister Benjamin Dalle: “Conflict aan VRT-top is ernstig en schadelijk” HAA

09 januari 2020

15u24

Bron: Belga 0 Openbare omroep Het conflict binnen het directiecollege van de VRT is "ernstig en schadelijk". "Het is schadelijk en pijnlijk voor alle betrokkenen, maar vooral voor de openbare omroep zelf." Dat heeft minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) geantwoord op vragen van parlementsleden Katia Segers (sp.a) en Marius Meremans (N-VA). Dalle houdt zich verder op de vlakte over het conflict zelf en wil de lopende bemiddelingsopdracht "alle kansen op slagen" geven.

Aan de Reyerslaan eindigde 2019 op een erg valse noot door een pijnlijk conflict binnen het directiecomité. Er was namelijk een vertrouwensbreuk ontstaan tussen Peter Claes, directeur Media en Productie, en de rest van het directiecollege.

Bemiddelaar

Een poging van VRT-CEO Paul Lembrechts om Claes te ontslaan, botste op verzet van de raad van bestuur. Enkele dagen nadien lekte een brief uit waarin andere directieleden zich achter Lembrechts schaarden en Claes "deloyaal" en "oncollegiaal gedrag" verweten. Op een extra raad van bestuur op 30 december werd beslist een bemiddelaar aan te stellen. Die moet nagaan of de vertrouwensbreuk nog kan hersteld worden.



Minister van Media Benjamin Dalle betreurt het conflict aan de VRT-top. Hij noemt het conflict "schadelijk en pijnlijk", met name voor de openbare omroep zelf. De CD&V-minister wijst erop dat de VRT voor een belangrijk jaar staat, waarin de omroep onder meer moet onderhandelen over de nieuwe beheersovereenkomst. "Dat worden geen gemakkelijke onderhandelingen, maar we hebben niets aan een verzwakte partner", aldus Dalle.

Nieuw overleg

Over het conflict zelf wil Dalle zich als minister liever "op de vlakte houden". "Het gaat om een interne personeelsaangelegenheid", klinkt het. De CD&V-minister wil de lopende bemiddelingsopdracht "alle kansen op slagen" geven. Het wordt afwachten of de bemiddelingsopdracht resultaten oplevert tegen de nieuwe vergadering van de raad van bestuur van 20 januari. Het dossier staat daar alvast opnieuw op de agenda.

