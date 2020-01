Medewerkster Belgische ambassade in Tunesië opgepakt voor visumfraude SDVO/SRB

04 januari 2020

05u06 0 Een medewerkster van de Belgische ambassade in Tunesië zit in de cel op verdenking van het verstrekken van frauduleuze visa. De vrouw is op 30 december opgepakt toen ze aankwam op de luchthaven van Zaventem. Ze vloog vanuit Tunesië terug naar ons land om de feestdagen bij familie door te brengen.

Het federaal parket denkt dat de vrouw in Tunesië tientallen frauduleuze visa heeft uitgereikt. Hoe de visumfraude precies in zijn werk zou zijn gegaan, wil het parket niet zeggen. Of er daadwerkelijk mensen ons land zijn binnengekomen met zo’n visum, en hoeveel dat er dan zouden zijn, is niet duidelijk.

De vrouw verscheen gisterochtend voor de raadkamer in Brugge en blijft in de cel. Haar advocaat Frank Scheerlinck wil nog niets kwijt over de zaak. Hij kan zelfs niet zeggen of de vrouw onschuldig pleit of niet. “Eerst ga ik beslissen of we in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer.” Het onderzoek naar de visumfraude loopt intussen verder. Als blijkt dat de vermoedens van het gerecht kloppen, riskeert de vrouw een celstraf.