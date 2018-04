Medewerkster Belfius-filiaal Ukkel ontdekt inbrekers in kluizenzaal: daders slaan op de vlucht VDBS

03 april 2018

11u46

Bron: eigen berichtgeving, belga 5

Twee gemaskerde mannen hebben deze voormiddag geprobeerd een Belfius-bankkantoor in Ukkel te beroven. De twee mannen moesten zonder buit afdruipen. De lokale politie Marlow zette in de omgeving van het bankkantoor een zoekactie op het getouw en deed daarbij beroep op een helikopter van de federale politie, maar voorlopig konden nog geen verdachten opgepakt worden.

Volgens het parket gaat het niet zozeer om een overval, dan wel om een inbraak.

"Een werkneemster van de bank heeft rond 9.30 uur twee gemaskerde mannen aangetroffen in de kluizenzaal van het bankkantoor, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. "De twee mannen zijn meteen op de loop gegaan. Ze hebben geen wapens getoond en er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft een buurtonderzoek ingesteld en we hebben het gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd. Ook de beelden van de bewakingscamera's in de omgeving worden geanalyseerd."