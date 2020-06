Medewerkster (27) overlijdt in McDonald's Marcinelle mvdb

12 juni 2020

22u27

Bron: 7s7 - Sudpresse 10 Charleroi Een jonge medewerkster van McDonald’s Marcinelle (Charleroi) is maandag om het leven gekomen op haar werkplek. Nadège Mukunayi-Zayna (27) kreeg in het hamburgerrestaurant een hartaanval. De toegesnelde hulpdiensten konden haar niet meer reanimeren. Over de verdere toedracht is niet meer bekend.

Diepbedroefde collega’s, familieleden en vrienden laten massaal boodschappen achter op sociale media. Vriendin en collega Madii postte op woensdagochtend: “Toen we gisteren aankwamen op het werk, kregen we te horen dat je overleden was. Ik kon het niet geloven. Ik ben geschokt. In een fractie van een seconde komen al die grappige momenten terug. Je was een meisje dat altijd positief was (... ). Ongeveer een jaar geleden, verloor je je moeder, herinner ik me nog. Nu zijn jullie terug samen. Je had nog je hele leven voor je. Weet dat je voor altijd in mijn hart zit. Rust zacht, schoonheid.”



De neef van Nadège deelde eveneens zijn verdriet. “Lieve nicht, ik mis je nu al ontzettend hard. Je lach, je levensvreugde, onze plannen. Ik kan me gewoon het leven niet voorstellen zonder jou. Ik kan er niet bij dat mijn zoontje nooit zijn geweldige tante heeft gekend. Jij was de allereerste die me aanmoedigde om een eigen zaak te starten. Ik beloof dat ik je trots zal maken.”

De uitvaartplechtigheid van Nadège vond vanochtend plaats in een kerk in haar woonplaats Montignies-sur-Sambre (Charleroi).