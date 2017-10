Medewerkers Samusocial leggen werk neer uit vrees voor terugkeer Peraïta Amaury Michaux

16u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 PN/Baert Alle medewerkers van Samusocial legden vandaag tussen 10 en 11 uur het werk neer uit onvrede over de mogelijke terugkeer van van Pascale Peraïta als directrice van Samusocial.

Op de Poincarélaan hielden enkele medewerkers en vakbondsdelegaties daarom een protestactie. "Peraïta heeft veel kapot gemaakt. Vroeger werden we door de mensen gefeliciteerd op straat, tegenwoordig is de stemming omgeslagen, en dat weegt om de medewerkers", vertelt werkenemer Jean-Felix Moshi. "We zijn ook ongerust over onze eigen toekomst. We hebben geen idee of we hier binnenkort nog aan de slag kunnen." Peraïta zou normaal vandaag terugkeren bij de daklozenorganisatie om na haar verlof zonder wedde haar functie als directrice terug op te nemen. Gisterenavond laat kwam ze op die beslissing terug, omdat haar advocaat nog over haar professionele toekomst bij Samusocial onderhandelt.