Medewerkers militaire inlichtingendienst maken in nota brandhout van bazen IB

30 januari 2020

05u25

Bron: Belga 0 In een vlammende nota maken oudgedienden en medewerkers van de militaire inlichtingendienst ADIV brandhout van de gang van zaken in de dienst. Het militair commando zou zelfs contraspionageoperaties 'verbranden'. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De Tijd kon de hand leggen op een nota van tien pagina's geschreven door een groep veteranen en nog actieve medewerkers van de militaire inlichtingendienst ADIV. De nota is verstuurd naar bijna alle politieke partijen en internationale instellingen zoals de EU en de NAVO. De nota lijkt een ultieme poging om een ingrijpende reorganisatie bij de militaire inlichtingendienst alsnog tegen te houden.

In de nota zijn (zware) beschuldigingen te lezen over de gang van zaken bij de ADIV en Defensie, die volgens de auteurs sinds 2012 "van kwaad naar erger is geëvolueerd". "Het militair commando heeft al operaties van counterintelligence verbrand", luidt het.

Hinderende loyauteit

De Counter Intelligenceafdeling (CI) van de militaire inlichtingendienst gaat onder andere na of mensen van het leger niet in de greep van andere landen of buitenlandse inlichtingendiensten zijn. "Maar de voorbeelden zijn legio waarin CI in het verleden is gehinderd op basis van de loyauteit die in militaire kringen te vaak de bovenhand krijgt op het respect voor regels, reglementen en wetten."

De nota verwijst onder andere naar de "tekenende relatie met Turkije", dat als land wel "dienstig" kan zijn om de vluchtelingenstromen te volgen, maar "niet als bloedbroeder gezien mag worden" of "elke dag op de koffie mag komen". Ook de toenadering van de militaire inlichtingendienst tot de Koerdische milities van de YPG, zonder politieke dekking, die al de kop kostte van de vorige chef van de ADIV, wordt aangehaald.