Medewerker Vandeput ontslagen na contacten met Lockheed-Martin Dieter Dujardin

20 maart 2018

18u26 0 Minister van Defensie Vandeput (N-VA) heeft eind vorig jaar zijn adjunct-kabinetschef ontslagen vanwege ongeoorloofde contacten met straaljagerbouwer Lockheed-Martin. Dat heeft Het Laatste Nieuws vernomen. “Er is geen gevoelige informatie uitgewisseld. Het ging over een job”, klinkt het op het kabinet.

De kwestie over het achtergehouden rapport van Lockheed Martin over de levensduur van de F-16’s kent vreemde kronkels. Zo vernam onze krant in de marge van de Kamercommissie Defensie dat Simon Put, een N-VA’er die het de voorbije jaren van de studiedienst van de partij naar de top van het kabinet-Vandeput schopte, nu voor een consultant werkt die lobbywerk verricht voor straaljagerbouwer Lockheed Martin. Gezien minister Vandeput al twee jaar aan een aankoopdossier voor nieuwe straaljagers werkt waar Lockheed Martin één van de twee laatste overgebleven kandidaten is, werpt dat vragen op. “Het is haast niet te geloven welke risico’s N-VA neemt in zo’n belangrijk dossier”, klinkt het binnen de meerderheid.

Het kabinet van minister Vandeput bevestigt het verhaal, maar ontkent dat er collusie is geweest. “Simon Put is even voor kerstmis weggestuurd van het kabinet, nadat hij had meegedeeld dat hij gesprekken had met Lockheed Martin. Die contacten handelden over zijn nieuwe job en nooit over het vervangingsdossier. Er staan sterke schotten tussen ons kabinet en het team dat bezig is met de vervanging van de F-16’s. Er is geen gevoelige info over dit dossier beschikbaar op het kabinet”, aldus de woordvoerster van Vandeput. Toch besliste de minister om de samenwerking direct stop te zetten. “De minister heeft een audit bevolen en het telefoon- en mailverkeer van meneer Put werd onderzocht. Daaruit bleek dat er inderdaad contacten waren geweest met Lockheed die hij niet ingeschreven had in het transparantieregister.”