Medewerker van Michael Freilich (N-VA) filmde besloten diplomatieke zitting met Palestijnen: “Intimidatie” AW

21 december 2019

11u08

Bron: De Morgen 0 Begin november filmde een parlementair medewerker een diplomatieke zitting achter gesloten deuren met onder meer Palestijnse ngo’s. Dat gebeurde op vraag van N-VA-Kamerlid Michael Freilich. Dat schrijft De Morgen. Critici beschuldigen het Kamerlid van intimidatie.

Het ging om de Belgisch-Palestijnse vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) waarbij enkele Palestijnse ngo’s en een iemand van Dokters van de Wereld werden uitgenodigd om te praten over de moeilijke situatie in Palestina. Ook N-VA-Kamerlid Michael Freilich was aanwezig en vertegenwoordigde ons land.

Ook al ging het om een zitting achter gesloten deuren, Freilich wilde het gebeuren toch filmen. Volgens verscheidene bronnen gebeurde dat “heimelijk”. Eenmaal men de opnameapparatuur toch opmerkte, werd aan Freilichs parlementair medewerker gevraagd om die op te bergen. Dat zou ook te lezen staan in een nota die de juridische diensten van de Kamer opstelden. De naam van Freilich, die van zijn medewerker evenmin, wordt daar echter niet in genoemd.

Israëlische zaak

Freilich, voormalig hoofdredacteur bij het blad Joods Actueel, staat bekend als een voorvechter van de Israëlische zaak. Daarom reageren critici ontzet op het feit dat hij aanwezig was op een diplomatieke vergadering met Palestijnse organisaties én die vergadering filmde. Dit kan echt niet”, reageerden talrijke parlementsleden na een rondvraag. Volgens Wouter De Vriendt (Groen) gaat het zelfs om “intimidatie”.

Freilich zelf beweert dat de beelden bestemd waren voor sociale media. Nadat hij op zijn vingers werd getikt, zou hij zijn medewerker gevraagd hebben om de beelden te wissen.

