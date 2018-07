Medewerker pitazaak reageert op aanslag met granaat: "Wij zijn geen doelwit, wij zijn slachtoffers" Patrick Lefelon

19 juli 2018

12u40

Bron: Eigen berichtgeving 16 De eigenaars van pitazaak Mevlana in de Lange Stuivenbergstraat in Antwerpen-Noord kijken met verbijstering naar de aanslag met een handgranaat tegen hun zaak. "Er is geen enkele link tussen Mevlana en het Antwerpse drugsmilieu. Wij zijn slachtoffers in deze zaak", zegt Yakup Iliksiz die spreekt namens de eigenaars van Mevlana. De zaak wordt gerund door zijn zus. Het Antwerpse parket bevestigt dat er momenteel geen enkele aanwijzing is over een link met drugsmisdrijven.

De familie Iliksiz startte in 1988 met de eerste pitazaak in Antwerpen-Noord. Mevlana groeide uit tot één van de bestdraaiende eethuizen waar op elk moment van de dag en nacht klanten aanschuiven.

"Ik zie geen enkel motief tegen onze zaak"

"Afgelopen nacht sloot de zaak zoals gewoonlijk om 4 uur. Het personeel was zich achteraan de zaak aan het omkleden toen ineens buiten een zeer luide knal weerklonk. Het was dan 4u15 ongeveer. Zij zijn direct gaan kijken en hebben gezien dat de toegangsdeur, de ramen en de windschermen beschadigd waren. Dan hebben ze mij gebeld dat er waarschijnlijk een schietpartij was geweest. Achteraf blijkt het om een ontplofte granaat te gaan", aldus Yakup Iliksiz.

De politie ondervroeg de personeelsleden en de zaakvoerders. De beelden van de vier bewakingscamera's zijn meegenomen. Yakup heeft de politie niets wijzer kunnen maken. "Ik zie geen enkel motief voor een aanslag tegen onze zaak. Wij hebben niets mispeuterd. Behalve af en toe een parkeerboete (lacht). Wij zijn de belangrijkste slachtoffers van deze aanval."

Verdachte klanten

Het Antwerpse parket spreekt Yaup Iliksiz niet tegen. "Of de aanslag met de granaat gerelateerd is aan drugmisdrijven, kan momenteel geenszins bevestigd worden. Voorlopig zijn er geen indicaties die een dergelijk motief bevestigen. Het parket houdt derhalve rekening met alle mogelijke pistes", aldus parketwoordvoerder Ken Witpas.

Mogelijk hadden de aanslagplegers het gemunt op B.Y., een Assyrische-Turk uit de buurt die wordt beschouwd als een belangrijke pion binnen het Antwerpse drugsmilieu. Hij is de neef van M.Y. Deze man die werkte als planner op containerterminal DPWorld, werd vorig jaar onder vuur genomen toen hij zijn hond uitliet in Schoten. Eén dag voor de schietpartij werd toen 1 ton cocaïne in beslag genomen op de terminal van DP World. "Er komen hier zoveel klanten. Hoe kan ik weten waarmee al die mensen zich bezighouden? En wat heeft ons restaurant daar dan mee te maken? Niets toch", zegt Yakup Iliksiz .

Tweede granaat

In de vijver van een park in Ekeren vonden onderhoudsmedewerkers van de stad vanochtend eveneens een granaat. Na onderzoek door de ontmijningsdienst DOVO blijkt het om een oefengranaat uit de Tweede Wereldoorlog te gaan. "Er is dus absoluut geen link tussen de vondst in Ekeren en de feiten van afgelopen nacht in Antwerpen-Noord", aldus politiewoordvoerder Willem Migom.