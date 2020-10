Medewerker kabinet Zuhal Demir sterft aan coronavirus: “Het is onwezenlijk” ARA KVDS

08 oktober 2020

14u32 82 Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Zuhal Demir is overleden na een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dat meldt ze zelf op Facebook. De man – Walter - testte vrijdag positief. Intussen hebben ook de kabinetschef en de chauffeur van Demir een positieve test afgelegd. Zelf testte Demir negatief. Ze is net als haar hele kabinet in quarantaine gegaan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

“Het coronavirus ontziet niemand”, schrijft Demir op Facebook. “Dat hebben alle medewerkers van ons kabinet en ikzelf gisteren aan de lijve ondervonden. Diep bedroefd hebben we plots afscheid moeten nemen van Walter, onze gewaardeerde kabinetsmedewerker. Hij testte positief op corona. Walter zei ons altijd dat hij binnen vier jaar met pensioen kon gaan. Het is onwezenlijk. We gaan Walter echt missen.”

Quarantaine

Omdat er een risico is dat de man collega’s besmet heeft, zit momenteel het volledige kabinet in quarantaine en wordt elke medewerker getest. “Enkele resultaten bleken al negatief. Maar mijn kabinetschef en chauffeur bleken positief. Andere collega’s worden nog getest of wachten op resultaat”, klinkt het ook.





“Mijn vriend en ik testten negatief. We blijven, zoals de maatregelen het voorschrijven, nog een tijdje in afzondering. De ministerraad van morgen zal ik digitaal bijwonen en ik werk digitaal verder”, aldus de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. “Het blijft onwezenlijk. Wanneer zoiets tragisch gebeurt, sta je als ploeg aan de grond genageld. We nemen de tijd om het verlies van Walter te verwerken.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Ook Waals minister van Toerisme Valérie De Bue (MR) en Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld) zitten in afzondering. Zij testten zelf wel positief op het coronavirus. De overige leden van de Waalse en de Brusselse regering gingen - zoals de regels het voorschrijven - meteen ook in quarantaine.

Lees ook: De gezichten achter de doden van de tweede golf: “Onvoorstelbaar hoe snel het gaat” (+)