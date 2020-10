Exclusief voor abonnees

Medewerker kabinet Zuhal Demir overlijdt aan corona: “Over vier jaar kon Walter met pensioen”

Inge Bosschaerts

09 oktober 2020

05u00

0

Een kabinetsmedewerker van Zuhal Demir (N-VA) is woensdag overleden aan Covid-19. De minister noemt het overlijden van Walter Vandenhende (55) "onwezenlijk". "We gaan hem zo missen. Corona hebben we nog niet in de hand, maar hoe we met elkaar omgaan wel." Het kabinet gaat in quarantaine.