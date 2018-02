Medewerker gewond bij overval op De Voorzorg in Borgloon mvdb

20 februari 2018

11u28

Bron: Het Belang van Limburg 41 Bij een overval op een kantoor van De Voorzorg is vanochtend in Borgloon één gewonde gevallen, zo meldt Het Belang van Limburg.

De overvaller glipte net na openingstijd het kantoor in de Papenstraat in het centrum van Borgloon binnen en gaf een medewerker een slag op het hoofd. De medewerker is gemeenteraadslid en werd met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Over de buit is nog niets bekend. Volgens Borgloons burgemeester Danny Deneuker (sp.a) is de politie een verdachte op het spoor.

Vorige vrijdag werd ook het kantoor van De Voorzorg in Houthalen-Helchteren overvallen. Een medewerkster raakte daarbij lichtgewond, de dader vluchtte weg op een motorfiets.