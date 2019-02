Medewerker Francken: “Ik heb me vaak kwaad moeten maken op Kucam” Afleveren visa op consulaat in Beiroet verliep vaak chaotisch Roel Wauters

20 februari 2019

12u41

Bron: De Morgen 0 H et overhandigen van de humanitaire visa in Beiroet door N-VA’er Melikan Kucam liep niet altijd van een leien dakje. “Ik heb me vaak kwaad moeten maken op hem”, schreef een kabinetsmedewerker van Francken aan de Belgische consul in Libanon.

De humanitaire visa voor Syrische vluchtelingen werden uitgereikt op de Belgische consulaat in Beiroet. Het is daar aan de deur dat eind september de beelden werden gemaakt met Melikan Kucam die de paspoorten teruggeeft.



Blijkbaar ging dat voordien niet altijd even vlot, blijkt uit de correspondentie tussen het kabinet van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en de Belgische consul in Libanon. De medewerkster kondigt daarin half september de komst van Kucam en drie groepen vluchtelingen aan. “Hij heeft al verschillende groepen geholpen”, schrijft ze. “Maar helaas liep er regelmatig wel iets fout en heb ik me vaak kwaad moeten maken.”

Ze legt uit dat Kucam sinds kort een ‘supervisor’ ter plaatse heeft, “zodat u en uw diensten niet voortdurend last hadden van personen die kwamen en gingen wanneer ze zin hadden of niet altijd de nodige documenten bij hadden.”



Francken gaf eerder al aan dat de paspoorten op straat werden teruggegeven om een overrompeling van het consulaat te vermijden. “De mail was vooral praktisch van aard”, zegt zijn woordvoerder nu. Kucam wordt ervan verdacht in Mechelen grof geld te hebben verdiend aan de visa.

Vandaag komt minister Maggie De Block (Open Vld), opvolger van Francken, uitleg geven in het parlement. Intussen vragen Groen en sp.a extra hoorzittingen, met N-VA-schepen Karim Van Overmeire en N-VA-lid Kostantin al-Chammas. Zij leverden 101 humanitaire visa af in Aalst. Open Vld en CD&V willen de vraag onderzoeken.

