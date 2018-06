Medewerker cruiseschip betrapt inbrekers die zich bezatten aan de bar kv

01 juni 2018

16u26

Bron: Belga 3 Twee mannen van 25 en 26 hebben vanochtend ingebroken in een cruiseschip dat aan de Ernest Van Dijckkaai in Antwerpen lag aangemeerd. Ze stalen twee flessen sterke drank uit de bar en dronken er één ter plekke leeg. Het duo werd betrapt door een medewerker, die de politie verwittigde.

Een van de verdachten kon vluchten voor de politie toekwam. De tweede werd gearresteerd. Even later werd de gevluchte dief teruggevonden door een patrouille in de omgeving. Beide twintigers waren dronken en werden meegenomen naar het politiekantoor op Noorderlaan.