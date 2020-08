Medepassagier zag hoe Chovanec verward maar niet agressief overkwam: “Arrestatie verliep onnodig brutaal” mvdb

30 augustus 2020

07u50

Bron: VRT NWS 24 Jozef Chovanec reageerde bijzonder verward maar niet agressief voor aanvang van de vlucht vanuit Charleroi naar Bratislava. Dat zegt een ooggetuige die op 24 februari 2018 aan boord zat op het toestel. Hij zag hoe de politie de Slovaak “brutaal arresteerde”. Getuige Roman Behúl deed zijn verhaal aan de VRT-nieuwsdienst.



De problemen ontstonden volgens de getuige toen Chovanec op de eerste rij van het vliegtuig ging zitten en een lid van het cabinepersoneel hem om zijn instapkaart vroeg. De 38-jarige bouwondernemer reageerde vervolgens niet en kwam erg verward over, waarna de opgeroepen politie aan boord kwam.

Chovanec zei dat hij recht had op de plaats, wel degelijk over een ticket beschikte en niet van plan was om het toestel te verlaten. “Hij leek me niet in staat te reageren”, zegt Behúl. De ooggetuige zag vervolgens hoe Chovanec uiteindelijk “in verwarde toestand, maar niet agressief” onder politiebegeleiding het vliegtuig moest verlaten. Hij verzette zich hier niet tegen. Iets wat ook andere getuigen aan de VRT hebben verklaard.

Vanuit het vliegtuig zag Behúl hierna hoe Chovanec op de tarmac hardhandig tegen de grond werd gewerkt. “De arrestatie verliep niet professioneel, en leek onnodig brutaal”, aldus nog de ooggetuige. “De man bracht niemand in gevaar en leek alleen verward”. Iemand in die toestand in de boeien slaan, kon toch op een andere manier, klinkt het.

Chovanec werd uren later in een politiecel hardhandig aangepakt waarbij een agent minutenlang lachend bovenop hem zat, zo is te zien op de uitgelekte beelden. Hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

