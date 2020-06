Mededingingsautoriteit neemt contracten bewaking militaire kazernes in het vizier RL

20 juni 2020

05u11

Bron: Belga 0 De Belgische Mededingsautoriteit (BMA) heeft bij Defensie informatie opgevraagd over de aanbesteding en toewijzing van bewakingscontracten voor kazernes. Dat staat zaterdag in De Standaard. Er wordt onderzocht of de aanbestedingen op maat van de grote drie - G4S, Securitas en Seris - zijn geschreven.

De vraag van de concurrentiewaakhond past in het onderzoek naar mogelijk verboden afspraken die de sector zou hebben gemaakt. Daarin wordt ook de rol van de huidige CEO van Bpost, Jean-Paul Van Avermaet, onderzocht. Defensie gunde de afgelopen twee jaar vijf bewakingscontracten voor kazernes: die voor Heverlee, Rocourt, Melsbroek, Campus Renaissance en Poelkapelle. Samen zijn de contracten 25 miljoen euro waard.

Klacht over concurrentievervalsing

De contracten staan op de radar van de BMA als gevolg van een klacht over concurrentievervalsing. Al bij de aanbesteding van het eerste contract, voor het kwartier de Hemptinne in Heverlee, raakten de gemoederen in de sector verhit. Securitas won die aan­besteding, een contract ter waarde van 4,9 miljoen euro. Aan dat contract waren belangrijke investeringen in materiaal verbonden.

In de sector wordt erop gewezen dat het Luikse Protection Unit vond dat de aanbesteding te veel op maat van de grote drie was geschreven en een klacht zou hebben ingediend. Defensie stelt dat Protection Unit nooit heeft deelgenomen aan de aanbestedingen en dat Fact Secu­rity, een bewakingsfirma die eind vorig jaar door Protection Unit werd overgenomen, niet voldeed aan de criteria voor de kazerne in Heverlee.

