Mededader dodelijke steekpartij op Brugse Markt wordt uitgeleverd Siebe De Voogt

20 maart 2018

15u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een rechtbank in Amsterdam heeft deze middag beslist dat de mededader van de dodelijke steekpartij op de Markt in Brugge uitgeleverd mag worden aan België. Leuvenaar Steven V.G. (24) verdween eind vorig jaar spoorloos, ondanks het feit dat hij onder elektronisch toezicht stond.

Op 18 december werd hij door de politie in Amsterdam opgepakt, nadat hij er voor flink wat geluidsoverlast zorgde. Vorige maand werd de uitlevering van V.G. nog opgeschort, omdat de Nederlandse rechtbank teveel bedenkingen had bij de leefomstandigheden in de Belgische gevangenissen. Deze middag oordeelde de rechter dat niets nog een uitlevering in de weg staat.

Bij de steekpartij op 30 mei 2014 kwam Bruggeling Mikey Peeters (19) om het leven. Het was Suleyman B. die de messteken uitdeelde, maar de man houdt zich tot vandaag schuil in Tsjetsjenië. Op 12 april buigt de KI in Gent zich over een doorverwijzing van de zaak naar het hof van assisen of de correctionele rechtbank. De raadkamer besliste dat het dossier voor een correctionele rechter moest komen, maar het parket tekende beroep aan tegen die beslissing.