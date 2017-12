Mededader dodelijke steekpartij op Brugse Markt ondanks elektronisch toezicht al 2,5 weken spoorloos Redactie

12u23 10 Henk Deleu Slachtoffer Mikey Peeters. De mededader van de dodelijke steekpartij op de Markt van Brugge, intussen meer dan drie jaar geleden, is al 2,5 weken spoorloos. Dat bevestigt zijn advocaat Jean-Marie de Meester.

Leuvenaar Steven V.G. (24) werd anderhalve maand geleden onder elektronisch toezicht vrijgelaten door de KI in Gent. Op 28 november werd zijn enkelband verlengd, maar die geeft sinds 2,5 weken geen signaal meer. Wellicht ontdeed de Leuvenaar zich van z'n band en dumpte hij hem ergens. "Sinds de dag voor de zitting hebben we geen contact meer met hem”, stelt de Meester. De raadkamer besliste dan ook om zijn elektronisch toezicht weer in te trekken. Als V.G. terug opduikt, belandt hij dus onmiddellijk opnieuw in de gevangenis.

Op 30 mei 2014 omstreeks 5 uur raakte Bruggeling Mikey Peeters (19) op de Brugse Markt verwikkeld in een schermutseling met Leuvenaars Suleyman B. (23) en Steven V.G. (24). Mikey zou de twee twintigers aangesproken hebben omdat ze met een knipmes stonden te zwaaien. Suleyman B. diende hem daarop zes messteken toe die fataal waren. V.G. ging zich daags na de steekpartij aangeven bij de Leuvense politie.

Na enkele maanden werd hij door de raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten. In drie jaar tijd slaagde hij er evenwel in om liefst vier keer z'n voorwaarden te schenden. Suleyman B. vluchtte na de steekpartij naar Tsjetsjenië waar hij zich nog steeds schuil houdt. De Brugse raadkamer besliste daarnet om beide verdachten onder de kwalificatie “doodslag” door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Op het proces zal B. verstek laten gaan, want Johan Platteau treedt niet langer op als z’n advocaten. De advocaten van Steven V.G. blijven vooralsnog wel de belangen van hun cliënt verdedigen.