Mechelse scoutsleider die herkend werd in reportage Schild & Vrienden blijft actief kg

07 september 2018

13u50

Bron: Belga 0 In de veelbesproken "Pano"-reportage over Schild & Vrienden werd een scoutsleider uit Mechelen herkend. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft na een gesprek met hem en onder meer ook de pedagogische staf beslist dat er geen direct risico is op schade. "We hebben niet de indruk dat er hoogdringend een beschermende maatregel nodig is", aldus Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Uit de reportage bleek dat het publieke discours van Schild & Vrienden, dat zich voordoet als een rechts-conservatieve beweging, sterk verschilt van wat de leden met elkaar delen in geheime chatgroepen. Er werden beelden getoond van hoe Schild & Vrienden-leden, in een gesloten groep, racistische antisemitische berichten hadden gedeeld.

Geen deel van kern

Ouders herkenden de Mechelse scoutsleider in de beelden van de reportage. Uit het gesprek met de scoutsleider is echter gebleken dat hij geen deel uitmaakt van de 'inner circle' waarvan sprake. "Hij neemt afstand van de feiten en maakt alleen zijdelings deel uit van de vriendenkring", zegt Van Reusel. Hij benadrukt wel dat er naar de groep toe extra aandacht gaat naar begeleiding, normen en waarden en groepscultuur.

Scouts en Gidsen Vlaanderen blijft de situatie ook opvolgen en "heeft er het volste vertrouwen in dat deze begeleidingsploeg zelf verder waakt over de normen en waarden in de groepscultuur; een basisvertrouwen dat essentieel blijft binnen het jong vrijwilligerswerk van een jeugdbeweging".