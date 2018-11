Mechelse politieman aangehouden voor verspreiden "onzedelijke beelden" mvdb

06 november 2018

11u35

Bron: Gazet van Antwerpen - Belga 0 Een politie-inspecteur die actief was in het korps van de zone Mechelen-Willebroek wordt verdacht van het verspreiden van onzedelijke beelden en misbruik van communicatiemiddelen. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis en de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen bevestigt dat er een onderzoek loopt.

Inspecteur H.A. was jarenlang actief in het korps van de zone Mechelen-Willebroek, momenteel zou hij bij de federale politie werken. Wat die onzedelijke beelden juist waren en naar wie de politieman ze verder verspreid zou hebben, wordt voorlopig niet bekendgemaakt. De raadkamer in Mechelen heeft op 19 oktober de aanhouding van de man wel al bevestigd en hem onder elektronisch toezicht geplaatst. Er zijn geen andere verdachten aangehouden.

Volgens de kranten gaat het om een inspecteur die enkele jaren geleden nog in het nieuws kwam vanwege een tip die hij aan zijn oversten had bezorgd over de mogelijke verblijfplaats van terreurverdachte Salah Abdeslam, toen die voortvluchtig was. De Mechelse korpsleiding liet de informatie echter links liggen omdat ze van een onbetrouwbare bron afkomstig zou zijn geweest. Een onderzoek naar die feiten door het Comité P leverde niets op.