Mechelse N-VA’er Kucam aangehouden na gesjoemel met humanitaire visa SPS

17 januari 2019

11u55

Bron: Belga 0

Het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) is voor de onderzoeksrechter geleid en vervolgens aangehouden, nadat hij dinsdag was opgepakt in een dossier rond mensensmokkel. Dat meldt het Antwerpse parket. Kucam wordt verdacht van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Hij zou via tussenpersonen forse bedragen hebben ontvangen om mensen via humanitaire visa naar ons land te brengen.

Later meer