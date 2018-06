Mechelse gevangenen roepen "Allah Akbar" tijdens minuut stilte voor slachtoffers Luik HA

02 juni 2018

06u38

Bron: Het Nieuwsblad 63 In de gevangenis van Mechelen heeft een aantal gedetineerden woensdag de nationale minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Luik verstoord. Ze riepen "Allah Akbar" en sloegen op hun celdeuren, schrijft Het Nieuwsblad.

Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, bevestigt in de krant dat er "ongepast gereageerd" is. De namen van de ordeverstoorders werden genoteerd en doorgespeeld aan de bevoegde instanties. De betrokken gevangenen worden "strikt opgevolgd en van nabij geobserveerd", aldus nog Van De Vijver. Eén gedetineerde zou achteraf een sanctie hebben gekregen. De gevangenisdirectie overwoog even om de politie in te schakelen omdat ze zich bedreigd voelde, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.