Mechels vonnis over gemanipuleerde wagen is mogelijke doorbraak voor 'Dieselgate'

11 september 2018

20u03

Bron: Belga 0 De rechtbank van eerste aanleg in Mechelen heeft vorige week de verkoopovereenkomst van een auto vernietigd. Dit gebeurde nadat bewezen was dat de verkoper het vermogen van de wagen had verhoogd door de motorcomputer van de auto te manipuleren. Volgens de advocaat van de koper heeft dit vonnis grote gevolgen voor de Volkswagengroep, die jarenlang auto's verkocht met zogenaamde 'sjoemelsoftware'.

Een voertuig dat niet overeenkomt met het goedkeuringscertificaat, mag volgens de Belgische en Europese wet niet meer verkocht worden met het doel te rijden op de openbare weg. In het vonnis van 4 september heeft de Mechelse rechter van een tweedehands Audi, waarvan de motor door de verkoper was gemanipuleerd waardoor hij een hoger vermogen haalde, de verkoopsovereenkomst nietig verklaard. De verkoper moet het voertuig terugnemen en de aankoopprijs en indirecte kosten die aan de aankoop verbonden waren, aan de koper terugbetalen, zo'n 18.000 euro.

Volgens meester Laurent Arnauts, advocaat van de koper, heeft dit Mechelse vonnis mogelijk zware gevolgen voor 'Dieselgate', het schandaal waarbij de Volkswagengroep verschillende auto's verkocht met zogenaamde sjoemelsoftware.

"Tot nu toe probeert de groep Volkswagen alle rechtszaken zoveel mogelijk te vertragen door de schade te betwisten, en op die manier die schade - in hoger verbruik, voor gezondheid en milieu, en door de lagere doorverkoopwaarde - maximaal te laten dragen door de kopers van de voertuigen", zegt Arnauts. "Het Mechelse vonnis steekt nu een stevige spaak in de wielen van de autoconstructeur. Bij een vernietiging van de verkoopsovereenkomst krijgt de koper gewoon de betaalde prijs terug, zonder discussie over de schade."

Arnauts heeft sinds 2016 samen met meester Geert Lenssens twee pilootprocedures lopen tegen het Duitse Volkswagen AG. De twee advocaten willen via die weg de volledige terugbetaling van de wagens eisen, net zoals nu in Mechelen is gebeurd. De twee kondigen aan dat ze hun procedure opnieuw oppikken en overgaan tot schaalvergroting. Hoe ze dat precies gaan doen, wordt op donderdag 13 september duidelijk.