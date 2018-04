Mechels gerecht klist dievenbende in België en Albanië kg

Bron: Belga 0 Politiediensten rolden een dievenbende op met leden in zowel België als Albanië. De actie gebeurde in het kader van een onderzoek onder leiding van het Mechelse gerecht. Acht verdachten werden gearresteerd, twee personen blijven nog op te sporen, meldt de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen.

Het onderzoek begon al eind vorig jaar, na een woninginbraak in Tisselt (Willebroek) waarbij een flinke hoeveelheid juwelen en cash geld werd gestolen, goed voor een buit van zowat 10.000 euro. Het voertuig van de daders werd echter gespot door de camera's met nummerplaatherkenning in de omgeving. Zo kon de lokale recherche de inbraak al snel linken aan een dertigtal andere gelijkaardige feiten over heel België. De bende sloeg onder meer toe in Puurs, Brasschaat, Kontich, Landen, Deinze, Gembloux en Ath.

Aangezien er sprake was van Albanese verdachten, werd er overlegd met de Albanese autoriteiten om tot een simultane politieactie over te gaan. Dat gebeurde uiteindelijk op 28 maart. In België werden bij vijf huiszoekingen evenveel Albanese verdachten gearresteerd; in Albanië konden drie verdachten worden gevat. Twee verdachten die zich in Albanië zouden bevinden, worden nog opgespoord.

De politieactie leidde ook tot de inbeslagname van 5.000 euro cash, drie personenwagens en juwelen.