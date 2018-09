Mechels burgemeester Bart Somers neemt auto van onverbeterlijke wegpiraat (20) in beslag: "Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen" avh

Bron: Belga 0 De burgemeester van Mechelen heeft gisteren de wagen van een 20-jarige bestuurder in beslag genomen nadat die de voorbije maanden meermaals roekeloos rijgedrag had vertoond in de Mechelse binnenstad. Dat meldt de lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek.

Volgens de politie toonde de jongeman onverschilligheid en niet het minste schuldbesef. "Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen", stelt burgemeester Bart Somers (Open Vld).



De bestuurder werd maandag bij een snelheidscontrole nog betrapt in de Keizerstraat, waar zijn wagen 91 kilometer per uur liet optekenen. Hij weigerde ook te stoppen toen de politie hem daartoe aanmaande. Voor die twee zware overtredingen zal hij sowieso al voor de politierechter moeten verschijnen.

Tien overtredingen

Maar volgens de politie werd de jongeman de voorbije zes maanden al voor tien overtredingen geverbaliseerd, gaande van parkeren op het voetpad of oversteekplaatsen voor voetgangers tot snelheidsovertredingen en gsm-gebruik achter het stuur.

Gisteren was de maat voor de politie blijkbaar vol. Toen de wagen in kwestie op de Veemarkt onderschept werd door de politie en die laatste de bestuurder aansprak op zijn rijgedrag van de voorbije maanden, leek de jongeman allerminst onder de indruk. Hij gaf zelfs aan geen tijd te hebben en snel weer weg te willen rijden.

Omdat bij enkele van de eerder overtredingen ook andere weggebruikers in gevaar werden gebracht, zoals voetgangers die reglementair de rijbaan overstaken, is de wagen van de recidivist nu voor onbepaalde tijd in beslag genomen op bevel van de burgemeester. "Een chauffeur die zonder plichtsbesef achter het stuur van een wagen kruipt en met de regelmaat van de klok flagrant de regels aan zijn laars lapt én anderen stelselmatig in gevaar brengt, moet aan banden worden gelegd", stelt Somers. "We moeten hem dit wapen, zijn auto, ontnemen en daadkrachtig optreden."