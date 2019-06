Mechelen wint Europese duurzaamheidsprijs tvc

20 juni 2019

20u07

Bron: Belga 2 De stad Mechelen is samen met het Ierse Limerick bekroond met de European Green Leaf Award (EGLA). Daarmee beloont de Europese Commissie gemeenten en steden met 20.000 tot 100.000 inwoners voor hun inspanningen rond duurzaamheid en levenskwaliteit. De prijs, die deze avond werd uitgereikt in het Noorse Oslo, is 75.000 euro waard. De derde finalist, het Finse Lappeenranta viel uit de boot.

Mechelen is nu de tweede Belgische stad die bekroond wordt met de EGLA, na Leuven in 2018. Voor de prijs worden steden beoordeeld op hun aanpak van zes thema's rond leefbaarheid en duurzaamheid: klimaatverandering en energiegebruik; duurzame stadsmobiliteit; natuur, biodiversiteit en duurzaam gebruik van land; luchtkwaliteit en geluid; afval en hergebruik en tot slot water.

Alle internationale indicatoren tonen aan dat Mechelen in de categorie van steden tot 100.000 inwoners bij Europese koplopers behoort Bart Somers

"Duurzaamheid staat al twintig jaar centraal in het beleid van de stad Mechelen. Daar plukken we nu de vruchten van", reageert een tevreden burgemeester Bart Somers (Open Vld). "Deze award is de zoveelste internationale triomf voor onze stad. Alle internationale indicatoren tonen intussen aan dat Mechelen in de categorie van steden tot 100.000 inwoners bij Europese koplopers behoort."

Somers belooft dat het winnen van de award geen eindpunt is voor de stad. "Deze prijs moedigt ons aan om verder te werken op het pad naar een klimaatneutrale stad en organisatie, waarmee we 20 jaar geleden zijn gestart", zegt de burgemeester nog. "We zullen de EGLA-triomf met trots uitdragen in onze communicatie en citydressing.”

Kleine broertje

De EGLA is het kleine broertje van de European Green Capital Award (EGCA), die voor grotere steden in het leven werd geroepen. Het Finse Lahti werd vanavond tot laureaat bekroond. De Franse steden Rijsel (Lille) en Straatsburg waren de andere genomineerden.