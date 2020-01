Mechelaar ziet toeristen het liefst komen, Gentenaar het minst SVM

Bron: Belga 0 Van de inwoners van de vijf Vlaamse kunststeden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen steunt de Mechelaar toerisme het meest. De Gentenaar is er het minst enthousiast over. Dat blijkt uit de tweede editie van een bewonersonderzoek van Toerisme Vlaanderen bij 6.000 inwoners van de steden in kwestie.

79 procent van de Mechelse respondenten gaf tijdens het onderzoek aan toerisme in hun stad te steunen en belangrijk te vinden. De andere steden volgen meteen daarna, Gent doet iets minder goed met 71 procent. 74 procent van de Mechelaars stelt dan weer dat toerisme meer voordelen dan nadelen oplevert. Bij de overige steden schommelt dat rond de 67 procent, in Gent is het 64 procent.

Ook over de mogelijke nadelen van toerisme is vooral de Mechelaar mild. Slechts 13 procent voelt zich in bepaalde stadsdelen in zijn comfort beperkt door toeristen. Brugge is hier de weinig benijdenswaardige koploper met 58 procent. Ook rond overlast en verminderde leefbaarheid klaagt vooral de Bruggeling. Tot slot scoort Mechelen ook het best op het vlak van het gevoel betrokken te zijn bij het toeristische beleid.

"De forse investeringen in ons culturele en toeristische aanbod verhogen niet alleen onze toeristische marktwaarde, maar ook onze onderlinge sociale cohesie", reageert Mechels schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen). "Door de heroriëntatie van het schepenhuis is ook Visit Mechelen plots heel zichtbaar geworden in de stad. Dat, samen met een participatief beleid en transparante communicatie, verhoogt de betrokkenheid van onze inwoners.”