McDonald’s, Quick en Burger King sluiten de deuren: ook afhalen niet mogelijk kg

18 maart 2020

12u31

Bron: Belga 66 Hamburgerketen McDonald’s sluit alle restaurants in België, zo meldt het bedrijf. Het gaat om 87 restaurants. Afhalen en drive-in zijn er niet meer mogelijk. Eerder op de dag nam de eigenaar van Quick en Burger King in ons land die beslissing ook al.

“In deze ongeziene situatie zijn de gezondheid en veiligheid van onze mensen en klanten altijd onze topprioriteit geweest. Daarom heeft McDonald’s België en zijn 23 franchisenemers, als gevolg van de strengere maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, beslist om alle 87 restaurants tijdelijk te sluiten. Dit geldt ook voor de Drives, McDelivery en de mogelijkheid voor meeneemmaaltijden”, zegt managing director Stephan De Brouwer in een persbericht.

Quick en Burger King ook dicht

Ook Quick en Burger King gaan vanaf vandaag volledig dicht. De afhaalservice via de drive-in en de thuisbezorging zetten de ketens tot nader order eveneens tijdelijk stop. Dat meldt moederbedrijf Burger Brands.



Burger Brands geeft absolute voorrang aan het beschermen van klanten en medewerkers, zo klinkt het in het persbericht. "Om de verspreiding van het virus te helpen beperken, heeft de directie besloten om alle Quick- en Burger King-restaurants in België en in het Groothertogdom Luxemburg tijdelijk te sluiten en dus alle activiteit te stoppen. Ook afhalen via de drive-in en thuisbezorging zullen niet meer mogelijk zijn." De sluiting gaat woensdag in.