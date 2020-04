McDonald’s heropent drive-ins: meteen aanschuiven geblazen KVDS

21 april 2020

11u45 92 Hamburgerketen McDonald’s heeft om 11 uur zijn drive-ins opnieuw geopend, nadat ze meer dan een maand dicht waren door de uitbraak van het coronavirus. Onder meer in Gent en Brugge stonden er meteen lange files.



Voor alle duidelijkheid: het zijn alleen de drive-ins die weer open zijn. De restaurants blijven tot nader order dicht. Er zijn flink wat maatregelen genomen zodat het personeel veilig kan werken. Zo zijn er mondmaskers en handschoenen verdeeld, en zijn het menu en de openingsuren (11-21 uur) beperkt om met een minimumbezetting te kunnen werken. Klanten wordt gevraagd om elektronisch of contactloos te betalen.

Aan de vestiging van de keten op de Martelaarslaan in Gent stond er om 11 uur al een rij wagens te wachten tot de McDrive openging. Dat was ook het geval in deelgemeente Wondelgem, in het Oost-Vlaamse Wetteren, in Groot-Bijgaarden bij Brussel en in Sint-Kruis bij Brugge. In Sint-Kruis stond een half uur vóór de opening al een rij. Op Twitter is McDo zelfs trending dinsdagmiddag.





De taferelen doen denken aan de heropening van de containerparken twee weken geleden. Toen stonden er overal in ons land ook ellenlange rijen van mensen die graag zo snel mogelijk hun afval kwijt wilden.

