Mazelen in Lantingevangenis: beperkende maatregelen tot minstens 2 juni

28 mei 2019

Bron: Belga 1 Vier gedetineerden en een personeelslid van de gevangenis van Lantin (Juprelle) hebben mazelen. Om de zeer besmettelijke ziekte in te dijken, is een aantal beperkende maatregelen genomen. Die blijven minstens tot 2 juni van kracht, zo heeft burgemeester Christine Servaes (cdH) bekendgemaakt.

De veiligheidscommissie, met onder meer de gevangenisdirecteur, de diensten van de gouverneur, de politie en medici, nam gisteren een aantal maatregelen om de ziekte in te dammen. Gedetineerden moeten in hun cel blijven. Er wordt een vaccinatiecampagne opgestart bij de cipiers (door de arbeidsgeneesheer) en de gedetineerden (door de medische dienst van de gevangenis). Bezoeken zijn verboden. "Er zal zo snel mogelijk een screening worden uitgevoerd. Er werden ook maskers aangekocht voor cipiers en gedetineerden", aldus burgemeester Servaes.

De maatregelen blijven minstens tot zondag van kracht. Op dat ogenblik wordt de toestand geëvalueerd. "We zullen zien of er nieuwe gevallen zijn opgedoken", legt Servaes uit. De incubatieperiode van mazelen is gemiddeld tien dagen. Als er nieuwe gevallen zijn, zal de commissie opnieuw overleggen over te nemen maatregelen.

Mazelen manifesteren zich eerst met een verkoudheid, een algemene malaise en koorts. Dan verschijnt er uitslag. De infectie is zeer besmettelijk vanaf vier dagen vóór tot vier dagen na het begin van deze uitslag.

Naast de maatregelen die een grote impact hebben op het dagelijkse leven van gedetineerden, heeft het uitbreken van de ziekte in de gevangenis ook zijn weerslag op de gerechtelijke agenda. Het assisenproces in Luik naar de moord op Valentin Vermeesch werd gisteren een week opgeschort omdat één van de vijf beschuldigden opgesloten zit in de vleugel die getroffen wordt door de infectie.