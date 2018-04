Maya Detiège (sp.a) komt niet op bij gemeenteraadsverkiezingen mvdb

05 april 2018

14u19

Bron: VRT 3 Maya Detiège is geen kandidate bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, zo meldt de VRT. De dochter van Antwerps oud-burgemeester Leona Detiège zat elf jaar in de gemeenteraad.

Ze wil haar plaats afstaan aan jonge mensen om politieke ervaring op te doen. Door haar beslissing is er voor het eerst sinds tachtig jaar geen Detiège in het Antwerpse stadhuis vertegenwoordigd. Maya's grootvader Frans Detiège (1909-1980) was jarenlang schepen en korte tijd burgemeester. Moeder Leona Detiège was burgemeester van 1995 tot aan de Visa-affaire van voorjaar 2003, toen Patrick Janssens het van haar overnam.

De apothekeres (50) is wel kandidate bij de federale verkiezingen van mei 2019.