Maximumsnelheid verlaagt van 90 naar 70 op A12 tussen Boom en Wilrijk

Bron: Belga 0 Op de A12 tussen Boom en Wilrijk wordt een snelheidsverlaging doorgevoerd. De nieuwe maximumsnelheid is na het weekend niet langer 90 maar wel 70 km per uur. De lagere snelheid zorgt volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) “voor een betere doorstroming, zodat het verkeer zo weinig mogelijk tijd verliest voor de lichten”.

AWV benadrukt dat het geen bijsturing betreft na het fileleed van maandag. De lagere snelheid was al eerder opgenomen in bestaande plannen. Na het activeren van een nieuwe conflictvrije verkeerslichtenregeling op twee kruispunten in de buurt vorig weekend, ontstonden op de eerste dag van de werkweek lange files. Het doorgaand verkeer op de A12 kreeg toen langer groen licht, maar voor het verkeer van en naar de zijstraten bleef de hinder zwaar.

Dit weekend worden nog eens op drie kruispunten in Aartselaar en Wilrijk de nieuwe verkeerslichtenregeling in gebruik genomen. Het gaat om de kruispunten van de A12 en de parallelle Boomsesteenweg (N177) met de Vluchtenburgstraat/Leugstraat en de Helststraat/Guido Gezellestraat in Aartselaar en met de Terbekehofdreef/Atomiumlaan in Wilrijk. Ditmaal worden geen grote problemen verwacht. Het Agentschap houdt de situatie wel in de gaten en “zal bijsturen waar nodig”, luidt het.

Meteen na de ingebruikname wordt de snelheidsverlaging ingevoerd. Op de A12 mag je vanaf dan tussen de sleuf van Boom en het viaduct van Wilrijk nog slechts 70 kilometer per uur rijden, op de dwarsweg N177 nog 50 kilometer per uur. “Om de doorstroming op de A12 te blijven garanderen is er een groene golf uitgewerkt op de nieuwe maximale snelheid”, aldus nog het AWV.