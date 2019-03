Maximumsnelheid op Antwerpse Ring wordt 80 per uur KVDS

28 maart 2019

17u52

Bron: Gazet van Antwerpen 0 Binnenland De snelheid op de Antwerpse Ring zal vanaf 2025 wellicht verlaagd worden tot 80 kilometer per uur. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. Momenteel mag je nog - afhankelijk van de plaats en het moment - 100 of 90 per uur rijden.

In 2025 moet de Oosterweelverbinding klaar zijn. Het verlagen van de snelheid is een van de maatregelen waarmee de verkeerssituatie op de noordelijke Ring tussen Borgerhout en Ekeren verbeterd moet worden.





Ook het aantal rijvakken zou gereduceerd worden. “Dat heeft een enorme impact op dat deel van de Ring”, aldus Manu Claeys, de man achter stRaten-generaal. “Door er in elke rijrichting twee rijstroken af te halen, zal het aantal weefbewegingen al verminderen.”