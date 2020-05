Maximum vijftig kramen op de markt: “Maar hoe moeten die gekozen worden?” SVM

13 mei 2020

17u14

Bron: Belga 3 Vanaf maandag mogen de openbare markten opnieuw plaatsvinden. De Nationale Veiligheidsraad heeft wel een aantal beperkingen opgelegd: zo worden maximum vijftig kramen toegelaten. De eindbeslissing om te openen, ligt bij de lokale besturen. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft na overleg een aantal richtlijnen opgesteld. De lokale besturen hadden echter liever een andere regeling gezien. “Hoe moet men die vijftig kramen nu kiezen?”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er is een beperking van het aantal marktkramen tot 50 en er wordt maximum één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam toegelaten. Er wordt ook gevraagd om een circulatieplan te maken, waarbij er met eenrichtingsverkeer en aparte in- en uitgangen wordt gewerkt. De marktkramers en hun personeel dragen verplicht een mondmasker. Elke marktkramer moet ook middelen voorzien om goede handhygiëne te garanderen. Etenswaren en drank mogen niet geconsumeerd worden op de markt.

Door de beperking van het aantal marktkramen kan niet iedereen vanaf maandag opstarten. De lokale besturen werken daarom in overleg met de marktkramers een regeling uit, er wordt onder meer gedacht aan een beurtrolsysteem. Zij die niet kunnen opstarten, kunnen nog steeds een beroep doen op de hinderpremie en kunnen dus per extra sluitingsdag een dagvergoeding van 160 euro ontvangen.



Volgens Crevits primeert de veiligheid en gezondheid van de bezoekers van de markt en de marktkramers. "Daarom is het belangrijk ons goed voor te bereiden op die opening. De plaatsing van de kramen zal bijvoorbeeld heel belangrijk zijn voor een veilig marktbezoek.”

“Niet simpel om te regelen”

De lokale besturen hadden liever een andere regeling gezien. “Een maximum van vijftig kramen wordt niet simpel om te regelen voor de steden en gemeenten. Hoe moet men die kiezen? Ook het tellen van bezoekers zal heel wat mankracht en organisatie vergen”, aldus woordvoerster Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

De VVSG had voorgesteld om met kramen per vierkante meter te werken. “Dan kon de gemeente de markt tenminste opstellen met de lokale situatie in het achterhoofd. Een markt met dertig kramen op een kleine oppervlakte kan gevaarlijker zijn dan een markt met zeventig kramen op een ruime oppervlakte.”

De lokale besturen hebben nog tal van vragen. Kan de markt bijvoorbeeld op meerdere plaatsen in de stad tegelijk doorgaan? De VVSG zit daarom morgen samen met steden en gemeenten om een overeenkomst te vinden.

“Vervelend voor verse voeding”

Ook Rudi De Wilde denkt als voorzitter van de Nationale Vrije Marktkramers Vereniging aan een beurtsysteem. “Dat kan bijvoorbeeld op basis van het lotnummer van de marktkramer, maar niet iedereen is daarvoor te vinden. Dat is vooral een vervelend systeem voor mensen die met verse voeding werken.”

In de limiet op het aantal bezoekers ziet De Wilde minder problemen. “Ik verwacht niet dat de verkoop daar sterk onder zal lijden. Ik denk dat we vooral mensen zullen krijgen die naar de markt gaan om iets te kopen en niet zozeer om er gewoon rond te hangen.”

Lees ook: Genekt door corona. Steeds meer zelfstandigen gooien de handdoek: “Concurrentie met onlineverkoop is moordend en lockdown heeft dat alleen maar versterkt” (+)