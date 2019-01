Maxime Prévot met 85 procent van de stemmen verkozen tot voorzitter cdH: “De toekomst is aan ons” bvb

26 januari 2019

14u43

Bron: Belga 0 Meer dan duizend militanten van de Franstalige christendemocraten hebben vandaag in Louvain-la-Neuve Maxime Prévot tot voorzitter van het cdH verkozen. De burgemeester van Namen rijfde 85 procent van de stemmen binnen. Er waren vier tegenkandidaten: François-Xavier Blanpain, Bashiru Lawal, Jan Lippens en Arthur Defoin. Maxime Prévot volgt Benoît Lutgen op. De aftredende voorzitter kreeg een warm applaus van de militanten.

Ondanks de slechte opiniepeilingen voor zijn partij, toonde Prévot zich optimistisch. “Ons uur is gekomen. De toekomst is aan ons”, zei de nieuwe voorzitter en hij vroeg de militanten om zich wat dapperder op te stellen. “Bij de lokale verkiezingen van oktober bleken we de derde partij in Franstalig België te zijn.”

De prioriteiten zijn voor hem werk, gezondheid, veiligheid, fiscale hervorming en milieu. Voorts moet zijn partij waken over de belangen van de non-profitsector, zei de nieuwe voorzitter. “Nu er weer communautaire eisen naar voren worden geschoven”, zei Prévot, “zal het cdH een tseetseevlieg voor de N-VA zijn. We kanten ons tegen het separatisme van die partij en komen op voor een economische heropbloei van Wallonië en Brussel.”