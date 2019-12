Maxime (26) wil zijn redder vinden: “Ik wilde van brug springen, maar onbekende man heeft mijn leven gered” KVE

03 december 2019

16u32

Bron: La Dernière Heure 10 Een goede afloop is niet alleen weggelegd voor sprookjes. Het relaas van Maxime bewijst het. Hij is blij dat hij zijn verhaal nog kan doen want het scheelde niet veel of hij was er niet meer geweest. Een onbekende man belette immers dat hij van een brug sprong in Bastenaken. De twintiger wil nu zijn redder vinden.

Maxime, die studeert voor ambulancier en inwoont bij zijn ouders, ziet het afgelopen zaterdagavond niet meer zitten. Hij is al enige tijd het slachtoffer van cyberpesten. Op café probeert hij zijn zorgen te verdrinken. Na middernacht verlaat hij het café en begeeft zich naar een brug in Bastenaken. Hij wil sterven. Hij wil springen. Hij klimt op de brugleuning.

Op dat moment grijpt een man hem bij de arm en trekt vervolgens de jongeman met brute kracht achteruit. Hij laat niets aan het toeval over en legt Maxime uit voorzorg op de grond in afwachting van de komst van de hulpdiensten en de politie. Maxime huilt als een kind. De onbekende redder bekijkt de identiteitspapieren van de jongeman en stelt hem gerust. “Het komt wel goed, Maxime. Het komt wel goed. De hulpdiensten zijn onderweg.”

Vandaag doet de jongeman zijn verhaal aan La Dernière Heure. “Deze onbekende heeft mijn leven gered. Hij is een held. Ik zou hem zo graag willen bedanken want dankzij hem ben ik nog in leven. En nu wil ik blijven leven.”

“De politie verklaarde in het hospitaal dat mijn redder toevallig langs de brug passeerde omdat hij wat verderop een pakje sigaretten wilde kopen. Ik hoop dat hij zich kenbaar maakt. Dankzij hem heb ik opnieuw vertrouwen in de mensheid. Ik wil een nieuwe start maken”, vertelt de jongeman hoopvol.

Nu gaat het al wat beter met Maxime. Hij is opgenomen in een gespecialiseerde instelling in Bertrix. Zijn familie steunt hem volop. En hij kan rekenen op bewaarengel die over zijn schouders meekijkt.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be/.

